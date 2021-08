Vuol fare l'alba in mare, ma la canoa gli cade addosso e lo colpisce alla testa. Un 20enne soccorso alle Grotte del Passetto

ANCONA - Gli operatori della Croce Gialla di Ancona sono intervenuti, questa mattina, 15 agosto, alle 5.30 al Passetto per soccorrere un giovane colpito violentemente alla testa da una canoa. Il 20enne aveva trascorso la notte in spiaggia con l'intento di fare l'alba in canoa lungo la riviera del Conero.

Quando è andato però a prendere la canoa, custodita all'interno di una grotta che si trova proprio sotto la piscina comunale di via Thaon de Revel, questa gli è caduta addosso colpendolo alla testa. Gli operatori della Croce Gialla lo hanno raggiunto e portato al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità.

