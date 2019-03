Fermato per un controllo gli trovano 4 pezzi di hashish Ragazzo di 25 anni nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Fabriano hanno deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio, un cittadino dell’Ecuador, 25 anni, residente a Matelica. Lo stesso, controllato lungo viale Moccia a Fabriano a bordo di una Fiat 600, è stato trovato in possesso di quattro pezzi di hashish del peso complessivo di grammi 7,69 e di un bilancino di precisione.