Fermato mentre passeggia nel centro del paese un giovane con l'hashish

BELVEDERE OSTRENSE - I Carabinieri della Stazione di Belvedere Ostrense hanno segnalato alla prefettura di Ancona un giovane del luogo, a piedi nel centro abitato, trovato in possesso di una modica quantità di hashish, sottoposta a sequestro.E sempre a Belvedere Ostrense ancora i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un 47enne del posto che alla guida del proprio veicolo, risultava avere un tasso alcolemico superiore al consentito (3,72 g/l). Oltre alla denuncia penale è scattato, altresì, il ritiro della patente di guida.