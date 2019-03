Fermati due giovani dentro l'auto avevano cocaina: segnalazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Questa notte, nel corso di un posto di controllo effettuato in Via I Maggio, i poliziotti delle Volanti hanno proceduto al controllo di due giovani anconetani che viaggiavano a bordo di un’utilitaria. Nell’occasione, sotto al tappetino lato guida, gli agenti rinvenivano un involucro in plastica con all’interno mezzo grammo di cocaina che veniva sequestrata. Al conducente, un anconetano di 24 anni, veniva contestata la violazione amministrativa dell’art. 75 DPR 309-90 (detenzione per uso personale) che comporterà la segnalazione alla competente Prefettura.