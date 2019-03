Fermati due giovani albanesi trovati con arnesi atto allo scasso: denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENiGALLIA - Nell’ambito delle attività di contrasto ai reati predatori, intensificate di seguito ad alcuni furti furti verificatisi nei giorni precedenti presso alcune abitazioni cittadine, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Senigallia effettuavano un mirato controllo nelle zone residenziali della città e, ad un certo punto, transitando sul lungomare Mameli notavano un veicolo di media cilindrata che viaggiava a bassa velocità e dopo poco si immetteva in una strada laterale.Gli agenti decidevano di seguire il veicolo e, quando questo arrestava la marcia, lo raggiungevano ed intimavano l’alt.A bordo risultavano esservi due giovani di origine albanese, D.P. di anni 21 e G.E. di anni 20, i quali genericamente riferivano di cercare un amico.Gli agenti però alla luce del comportamento tenuto in precedenza, decidevano di approfondire il controllo anche sul veicolo utilizzato dai giovani ed all’interno trovavano diversi oggetti da lavoro tra cui un piede di porco, una chiave e una pinza. I poliziotti, ritenendo che gli stessi oggetti potessero essere utilizzati per la commissione di furti su abitazioni o aziende, decidevano di sottoporre a sequestro gli oggetti in questione e procedevano a deferire all’augorità giudiziaria. Ai due giovani albanesi veniva altresì notificati i provvedimenti per l’allontanamento dal territorio del comune di Senigallia.