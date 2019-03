Fermati con il tasso alcolemico troppo elevato in due nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Jesi hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un uomo controllato alle 2,50 di domenica nel centro di Jesi alla guida di una Mini One con un tasso alcolemico superiore al consentito (0,93).Sempre i militari dello stesso reparto di Jesi hanno deferito in stato libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica, un 36enne di Monsano controllato alle 2,10 sempre di domenica nel centro di Jesi alla guida di una Punto con un tasso alcolemico pari a 1,24.