Ferito in un’aiuola clochard rifiuta le cure un ex professore di 60 anni

SENIGALLIA - Choc in via Abbagnano dove i passanti ieri pomeriggio hanno chiamato il 118 per una donna riversa a terra in un’aiuola. In realtà era un uomo, anche se i capelli lunghi hanno tratto in inganno. Si tratta di un ex professore di oltre 60 anni che ha deciso di vivere per strada, nonostante abbia una casa. I sanitari l’hanno visitato e riscontrato subito una ferita molto grave ad una gamba. Un’infezione che era necessario curare con urgenza. Lui però si è opposto. Non ne voleva proprio sapere. Nel frattempo si sono radunati molti passanti. E’ stato infatti trovato in una zona molto frequentata tra il centro commerciale “Il Molino” e altri negozi. I sanitari hanno cercato di spiegargli che quella grave ferita andava curata ma la prospettiva di poter morire, se la situazione si fosse aggravata, non lo spaventava affatto. Da quando la moglie è morta si è infatti lasciato andare. Forse, deve aver pensato, sarebbe stato un sollievo ad una vita che per lui è diventata solo sopravvivenza. Medico e infermieri non si sono dati per vinti e hanno chiamato anche la polizia locale che li ha raggiunti. Niente da fare. Nemmeno con il loro intervento sono riusciti a convincerlo a farsi curare. Non essendoci un pericolo di vita imminente, hanno dovuto assecondare la sua volontà come prevede la legge. Il professore che ha scelto di vivere da clochard si è allontanato, camminando a fatica per la ferita, fino a raggiungere un carrello della spesa dove ogni giorno accumula rifiuti in giro per la città.