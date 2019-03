Fanno danni in giro e poi scappano: vandali scatenati, auto nel mirino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Due auto danneggiate in poche ore: una in Gramsci, l’altra in via Cartesio. Entrambi i proprietari hanno sporto denuncia ai carabinieri. Nel primo episodio si tratterebbe di un gesto involontario. Un incidente con fuga. Parcheggiare la macchina sulla pubblica via è ormai un rischio che chi non ha il garage deve però correre. Il proprietario, oltre a sporgere denuncia, ha voluto lanciare un appello al pirata in fuga con un post su Facebook.