Pensionata rischia lo scippo Una residente lancia l’allarme Due donne in fuga

FALCONARA - Segnalato da una residente di via Leopardi un tentato scippo ieri pomeriggio ai danni di un’anziana. La signora dalla finestra di casa avrebbe visto due donne, robuste e con i capelli scuri, accerchiare una pensionata che stava passando in strada. Una controllava che non arrivasse nessuno, l’altra si è avvicinata alla vittima chiedendo un’informazione. La residente, intuito che fosse interessata alla borsa, ha urlato dalla finestra di aver chiamato i carabinieri che stavano per arrivare.Non era vero ma è bastato a mettere in fuga le due donne. La cittadina ha poi chiamato la polizia locale, segnalando quanto aveva vista. I vigili urbani sono arrivati sul posto e hanno preso atto di quanto riferito dalla residente. Purtroppo però non c’era più nessuno. Il fatto che siano scappate, appena ha urlato dalla finestra, lascia ritenere che avessero cattive intenzioni anche se quella più vicina non ha cercato di strappare la borsa all’anziana che, dopo le grida che le hanno allontanato, se n’è andata.