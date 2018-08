Il mondo del volontariato piange â€‹Enrico Cerioni: fondò la Croce Gialla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Il mondo del volontariato è in lutto: è morto Enrico Cerioni, socio fondatore della Croce Gialla di Falconara. Aveva compiuto 56 anni domenica e ieri si è spento all’ospedale di Torrette, dopo una lunga malattia. Lascia la moglie Luciana e la figlia Giulia. Anconetano di nascita ma falconarese d’adozione, Cerioni era uno stimato geometra e segretario del Collegio dei geometri di Ancona, apprezzato per la disponibilità e la generosità. «Per la Croce Gialla di Falconara è una perdita importante - dice il presidente Domenico Paccone - perché i soci fondatori sono pietre miliari che hanno posto i primi mattoni su una storia fatta di passione, altruismo e generosità attraverso le generazioni. Il loro spirito volontaristico è un esempio etico e morale per i tanti volontari che negli anni si sono avvicendati in Croce Gialla».