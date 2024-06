Volatili trasportati senza aria e sotto il sole, interviene la polizia locale di Falconara

FALCONARA - Stipati in un furgone pieno zeppo di pacchi, chiusi in piccole gabbie sotto il sole e senza ricambio d'aria: in queste condizioni gli agenti di polizia locale di Falconara hanno ritrovato nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 31 maggio, 15 piccioni che dovevano essere trasportati in Grecia passando per il porto dorico.

Ad insospettire gli agenti è stata la grande roulotte trainata dal furgone, che aveva una targa di prova tedesca: i mezzi, molto ingombranti, erano parcheggiati nell'area di sosta di un centro commerciale alle porte di case Unnra.

Il furgone era talmente carico che appariva nettamente abbassato rispetto alla norma e non c'era nemmeno una finestra sgombra da pacchi. Quando gli uomini della polizia locale hanno chiesto al conducente, un sessantenne di origine greca, di aprire il mezzo si sono accorti della presenza dei piccioni. È stato avvisato il servizio veterinario della AST di Ancona che ha inviato sul posto i suoi esperti. Il camioncino è stato anche portato alla pesa e il carico è risultato di 4 quintali superiore ai limiti consentiti: il mezzo a pieno carico pesava 3,9 tonnellate.



All'autista greco, che sulla carta risulta essere un commerciante d'auto, è stata elevata una sanzione di 800 euro: 100 per il sovraccarico, 700 per i piccioni trasportati in condizioni non idonee. I volatili sono stati sequestrati. Solo successivamente, dopo che l'uomo ha sistemato il carico e ha garantito agli animali condizioni idonee, i piccioni gli sono stati riaffidati. Il 60enne ha pagato subito le sanzioni ed è potuto ripartire per l'imbarco. Le operazioni di ieri arrivano al termine di una settimana intensa di controlli che ha permesso al comando di polizia locale di individuare 25 veicoli senza revisione.