Fu vittima di una rapina: â€‹muore prima di ottenere giustizia

FALCONARA - Aveva sete di giustizia Mohamed Shamir. Ieri avrebbe dovuto partecipare all’incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta sull’aggressione subita da padre e figlio rom che l’anno scorso lo picchiarono e rapinarono nel suo negozio, chiedendogli anche soldi per continuare a lavorare. Ma in Italia l’apparato giuridico si muove con lentezza. Molto più rapida è stata la spietata malattia che a 50 anni l’ha strappato all’affetto della moglie e dei figli e non gli ha dato neppure il tempo di veder processati i suoi aguzzini. È morto domenica Shamir, il bengalese titolare di Asian Food, alimentari etnico lungo la Flaminia, dove il 15 luglio scorso s’imbatté nell’arroganza e nella violenza di padre e figlio, 47 e 23 anni, appartenenti a una nota famiglia rom. I due furono arrestati a novembre dai carabinieri di Falconara, guidati dal comandante Michele Ognissanti, a seguito dell’indagine scattata dopo la denuncia del commerciante e di un collega connazionale.