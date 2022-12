Sviene in piazza sotto l'effetto di un mix di droghe: 35enne soccorso e poi bandito dal centro di Senigallia

FALCONARA - Sviene in piazza Mazzini sotto l'effetto di un mix di droghe: 35 prima soccorso e poi bandito dal centro di Falconara.

L'allarme è stato lanciato da un gruppo di avventori di bar della zona, che hanno visto l'uomo a terra privo di sensi e con vicino una siringa. Immediato l'intervento da parte dell'ambilanza e della Polizia locale. L'uomo è stato soccorso e poi identificato come un 35enne residente a Senigallia, mentre le analisi hanno accertato come nella siringa ci fosse un mix di cocaina ed eroina. Nei confronti del 35enne sono scattati una segnalazione alla Prefettura per l’assunzione di stupefacenti e un provvedimento di allontanamento dal centro città per 48 ore.

L'altro intervento

Si tratta del secondo provvedimento di questo tipo in pochi giorni: la settimana precedente gli agenti erano infatti intervenuti in via Cavour, dove un africano di 26anni aveva dato in escandescenze sotto l’effetto dell’alcol e aveva terrorizzato i clienti di un locale, prima di perdere conoscenza. Nei suoi confronti erano scattati una denuncia per le molestie arrecate ai passanti, una sanzione per ubriachezza manifesta e appunto il provvedimento di allontanamento.