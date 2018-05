Vigili del fuoco via dall'aeroporto: cresce la preoccupazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Sembra ormai certo che il distaccamento dei vigili del fuoco di stanza all’aeroporto di Falconara sarà chiuso e trasferito nella caserma di Ancona. C’è apprensione e ansia per le conseguenze che questa decisione porterà alla sicurezza del territorio. Nonostante le tante mobilitazioni di amministratori e politici dei comuni della zona, da Falconara a Chiaravalle, a Monte San Vito, Agugliano Camerata Picena e Montemarciano sembra proprio che il destino della squadra terrestre di stanza al Sanzio sia segnato e si parla di una chiusura nel giro di poche settimane.È vero che la squadra terrestre dei vigili del fuoco era stata dislocata all’aeroporto provvisoriamente per i lavori di ristrutturazione della caserma del capoluogo ma la qualità e l’alto numero degli interventi (circa 1000 l’anno) sembravano avessero convito tutti dell’utilità di avere pompieri attivi e immediatamente operativi su un territorio che conta circa 65 mila abitanti. Una presenza strategica, vista la vicinanza non solo con l’aeroporto ma anche con l’autostrada e la superstrada per intervenire prontamente in caso di incidenti stradali. Sindacati, amministratori, politici ma anche semplici cittadini hanno più volte manifestato la loro insoddisfazione per l’eventuale trasferimento della squadra terrestre ad Ancona, evidenziando che la sicurezza del territorio sarebbe compromessa.