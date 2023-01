FALCONARA Altri 25 posti auto gratuiti, disponibili per gli automobilisti falconaresi. La buona notizia è di ieri e viene sottolineato come non ci sia più alcuna limitazione alla sosta sul lato Senigallia di via XXV Aprile a partire dal primo febbraio. Il Comune di Falconara, con un’ordinanza, ha infatti istituito, con inizio l’1 febbraio, la sosta libera per i 25 stalli disponibili nel tratto compreso tra via Sciesa e via Terzi, dove attualmente si può parcheggiare con il disco orario e con il permesso residenti.

La strategia

«Si tratta di un intervento significativo – spiega l’assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti – e la decisione è stata presa anche alla luce di una richiesta dei residenti, che l’anno scorso avevano depositato in Comune una petizione proprio per chiedere la liberalizzazione della sosta. Come amministrazione comunale abbiamo accolto l’istanza perché abbiamo compreso le esigenze dei residenti della zona. Quando era stato istituito il disco orario non era stato ancora recuperato l’ex Molino, che poi è stato trasformato dall’Erap in un condominio di alloggi popolari: si è quindi registrato un forte aumento degli abitanti e si è reso necessario reperire nuovi spazi gratuiti per le auto ed i veicoli». Ai 25 posti auto gratuiti di via XXV Aprile l’assessore Cipolletti ricorda che si aggiungono quelli del parcheggio delle Poste, da sempre liberi, collegati tramite via Terzi e che possono essere utilizzati anche da chi frequenta i locali rinnovati dell’ex Cinema Enal. Il problema dei posti auto a Falconara è particolarmente sentito e la mancanza di parcheggi si trascina da tempo. Negli ultimi tempi, però, l’amministrazione comunale è riuscita a migliorare sensibilmente la situazione. Clemente Rossi, assessore al territorio ed all’urbanistica sottolinea che il comune di Falconara ha recentemente ottenuto in comodato d’uso gratuito da Rfi un’area, adiacente alla stazione, per parcheggiare in pieno centro con la possibilità di realizzare una trentina di posteggi per i veicoli. «All’interno della zona adiacente alla stazione – dice l’assessore - potranno essere realizzati circa 30 parcheggi a raso che potranno essere utilizzati dai frequentatori del centro urbano, dai commercianti e, in estate, anche dai bagnanti che avranno un ulteriore spazio per parcheggiare a pochi passi dal litorale falconarese».

Aumenta l’offerta di park

La messa a disposizione delle nuove aree permetterà, senza alcun impatto ambientale, di arricchire l’offerta di spazi per la sosta nella zona più centrale della città, dove si concentrano grandi condomini, negozi ed attività commerciali, uffici pubblici, locali, bar, accessi alla spiaggia e infrastrutture come appunto la stazione, che comporta esigenze di sosta anche per i passeggeri. Nella scorsa estate l’amministrazione comunale ha adibito ad area di sosta il piazzale dell’ex distributore Erg di via Flaminia, a poca distanza dal confine con Ancona, che ospita fino a 40 autoveicoli.