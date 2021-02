Via Marconi, iniziata l'installazione di un nuovo semaforo intelligente. Cipolletti: «Troppi incidenti»

FALCONARA - Per evitare le immissioni azzardate in via Marconi e garantire l’attraversamento dei pedoni in sicurezza arriva un semaforo intelligente all’incrocio con via Parini. Sono partiti ieri, lunedì 8 febbraio, i lavori per l’installazione del nuovo impianto semaforico, che attraverso una serie di sensori regolerà il traffico lungo la strada che attraversa il quartiere di Case Unrra. In presenza di auto all’incrocio con via Parini scatterà il rosso in via Marconi, in modo da consentire l’immissione in sicurezza.

APPROFONDIMENTI IL SOCCORSO Investita da un'auto vicino al Comune: donna di 65 anni portata...

LEGGI ANCHE:

Giovane romeno fermato in un negozio in centro: su di lui pendeva un mandato di arresto europeo

Il semaforo funzionerà anche a chiamata per i pedoni che devono attraversare via Marconi a poca distanza dalla farmacia e da una panetteria. L’impianto si aggiunge a quello installato da tempo vicino all’incrocio con via dell’Aeroporto, all’ingresso del quartiere. «Il semaforo entrerà in funzione nei prossimi giorni – spiega l’assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti – e sarà attivo anche di notte. Oltre a disciplinare la viabilità all’incrocio con via Parini e a facilitare l’attraversamento, avrà anche la funzione di rallentare il traffico lungo via Marconi, dove la circolazione è sempre molto intensa: la strada infatti rappresenta un collegamento fondamentale tra i territori dell’entroterra e la costa.

I veicoli spesso attraversano l’abitato di Case Unrra a velocità sostenuta, tanto che sono stati numerosi gli incidenti, alcuni anche mortali. Per migliorare ulteriormente la viabilità lungo via Marconi sarà presto realizzata una rotatoria in corrispondenza del Mc Donald’s e del nuovo supermercato Lidl, che si trasferirà dirimpetto al fast food. L’amministrazione comunale sta lavorando affinché vengano realizzate altre rotatorie all’altezza dei due svincoli della Statale 16, quello in direzione Pesaro e quello in direzione Ancona. Per ridurre ulteriormente qualsiasi rischio lungo la strada, è allo studio il potenziamento dell’illuminazione, già a norma, nel tratto di via Marconi compreso tra l’incrocio con via dello Stadio e quello con via dell’Aeroporto».

L’installazione del nuovo semaforo è stata preceduta, a fine dicembre, dalla realizzazione di un percorso pedonale protetto in via Parini, grazie alla realizzazione di un nuovo fondo stradale delimitato da un cordolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA