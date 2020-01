Urla e minaccia i vicini poi si rasserena quando arrivano i carabinieri

FALCONARA - Sentiva urla che con il passare dei momenti si facevano sempre più forti, ad un certo punto ha pensato anche al peggio. Preoccupazione intorno a mezzogiorno a Castelferretti per un uomo che ha tenuto col fiato sospeso una via intera. I vicini hanno fatto scattare l'allarme, sul posto la Croce Gialla e due pattuglie dei carabinieri con l'uomo che un po' alla volta si è tranquillizzato non facendo neanche ricorso al soccorso e al trasporto in ospedale per i controlli del caso. Ultimo aggiornamento: 16:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA