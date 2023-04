FALCONARA - Un accendino chiesto con troppa insistenza alla persona sbagliata è bastato ad accendere una violenta lite. L’ennesima che si verifica in via Verdi, a ridosso di piazza Mazzini, in pieno centro a Falconara. L’allarme è scattato sabato sera verso le 21, quando alcuni negozi erano ancora aperti e c’erano persone in giro. Passanti che si sono trovati loro malgrado ad assistere a quella scena così brutale, e che non hanno mancato di chiamare i carabinieri.

La vicenda



Protagonisti della zuffa culminata nel sangue, due giovani nordafricani. I due trentenni erano evidentemente su di giri forse anche a causa dell’alcol che avevano in corpo. Secondo il racconto di alcuni testimoni, sembra che in particolare uno, ubriaco, stesse chiedendo con insistenza un accendino ai passanti. Ha trovato sulla sua strada l’altro connazionale, che dapprima avrebbe cercato di ignorarlo tirando dritto per la sua strada, poi gli avrebbe intimato di lasciarlo in pace, ma non riuscendo a farlo desistere lo avrebbe raggiunto con una scarica di calci e pugni, tanto da farlo stramazzare al suolo sanguinante.

«Che scena - racconta un commerciante della zona - ho sentito le urla, ho visto da dietro la vetrina che stava succedendo qualcosa: un ragazzo ubriaco chiedeva un accendino in giro. L’altro non voleva darglielo e poi si sono spinti. Quello ubriaco gli dava da dire. L’altro l’ha preso a pugni e a calci. Io ho chiamato il 112 sentendo le urla… poi sono uscito fuori. C’era il ragazzo a terra, tutto insanguinato, perdeva sangue anche dall’orecchio. A un certo punto ha perso i sensi. Dopo si è ripreso ed è stato portato via dall’ambulanza».

Sul posto si è precipitata l’ambulanza della Croce Gialla di Falconara che ha soccorso il ferito trasportandolo con un codice di media gravità al Pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. È anche intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Falconara. L’aggressore intanto si era allontanato. «Però non sembrava essere finita lì – continuano i testimoni -. “Io domani ti vengo a cercare” gli urlava l’aggressore, minacciandolo. Abbiamo dato assistenza al ferito fino all’arrivo dei sanitari». I carabinieri hanno condotto gli accertamenti del caso, ma essendo una lite tra due persone si procederà solo su querela di parte, non trattandosi di lesioni gravi. Ancora nessuno dei due nordafricani ha denunciato l’altro. Ma hanno 90 giorni di tempo per farlo.



Le proteste



Tra i residenti e commercianti c’è paura e anche indignazione. Perché quella di sabato non è la prima sanguinosa lite, non è la prima volta che i residenti temono conseguenze. «Parliamo di una zona in pieno centro - insistono i testimoni - ci sono giri strani, gente che si ubriaca, orina sui muri. Io più volte ho telefonato alle forze dell’ordine per richiedere controlli maggiori». E dal Comando dei carabinieri rassicurano: quella zona del centro di Falconara, tra la Stazione ferroviaria, piazza Mazzini, via Verdi è ben presidiata sia dalle pattuglie che da un sistema di telecamere comunali installate proprio per garantire controllo e fungere da deterrente alla commissione dei reati.