Un appuntamento tira l'altro: da mercoledì c'è la festa della vongola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Piatti tipici, musica e cultura sono gli ingredienti dell’ottava edizione della ‘Festa della Vongola’, organizzata dall’Associazione Cult. Iride da un’idea di Francesco Pilolla e Gloria Santilli, realizzata in collaborazione con il Comune di Falconara, la Proloco Falconamare e la Confartigianato. La kermesse prenderà il via mercoledì 31 luglio e proseguirà fino a domenica 4 agosto all’interno del Parco Kennedy, con lo scopo di valorizzare la tradizione legata a questo frutto del mare. Per consentire che la manifestazione si svolga in sicurezza sarà vietato l’accesso dei veicoli al Parco Kennedy dal 29 luglio al 5 agosto e il divieto di sosta in via Trento, nel tratto tra l’ingresso del Parco e via Leopardi, dalle 20 alle 2:30 dal 31 luglio al 4 agosto.L’evento vuole esaltare i valori originari della festa popolare, aperta a tutti, dai bambini agli anziani. Per rendere onore alla vongola, ogni sera dalle 19 gli stand gastronomici allestiti nella parte alta della grande area verde cittadina prepareranno guazzetto e spaghetti alle vongole, ma si potrà scegliere anche tra altri piatti a base di pesce, tutti appartenenti alla tradizione marinara, dalla frittura all’insalata di mare. Si potrà mangiare a buffet oppure con servizio al tavolo, modalità quest’ultima introdotta nell’edizione precedente. Dalle 18 alle 24 sempre al Parco Kennedy, per i cinque giorni della manifestazione, saranno allestiti un mercatino Hand Made e un parco giochi con gonfiabili e altre attrazioni per bambini e ragazzi. Saranno invece diversi ogni sera gli spettacoli che accenderanno la pista del grande parco del centro città.Si parte mercoledì con il ballo: dalle 21.30 sarà protagonista la ‘Las Vegas Band’, per proseguire giovedì sera con un tuffo negli anni Cinquanta: a partire dalle 21 i Charlie Rock faranno ballare tutti al ritmo di swing, mentre dalle 22 alle 23 la compagnia teatrale Giovani Iride metterà in scena la commedia brillante ‘1 gangster, 2 figlie, 3 valigie’ per la regia di Gloria Santilli. Nel corso della serata saranno tutti vestiti con abiti in stile anni Cinquanta, anche il personale che si occupa del servizio al tavolo. Venerdì 2 agosto si torna a ballare dalle 21.30, stavolta con la grande musica di Joselito. Il clou della rassegna è previsto per sabato, quando alla Festa della Vongola arriverà ‘Il Cantagiro’, tappa marchigiana in vista delle finali nazionali di Fiuggi: a partire dalle 21.30 una giuria di qualità valuterà le esibizioni di più di venti nuovi cantanti emergenti e decreterà il vincitore. La serata sarà condotta da Marco Zingaretti. Domenica, infine, si torna a ballare con Roberto Anselmi e la sua Grande Orchestra. Nelle diverse serate si potranno prenotare tavoli e sedie nella zona ballo e spettacoli contattando i numeri 3271557519 - 3281275133