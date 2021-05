Dopo oltre venti anni torna la pattuglia in moto della polizia locale di Falconara

FALCONARA - Dopo oltre 20 anni, torna in servizio la pattuglia in motocicletta della polizia locale di Falconara. Grazie all’acquisto di due nuovi motocicli Benelli 500, è stato ricostituito il servizio motomontato del Comando falconarese, cui sono stati assegnati otto agenti che si alternano in ogni turno.

La pattuglia in motocicletta, che affianca quelle in auto e quelle a piedi, garantisce un servizio più agile e veloce. Il tipo di veicolo scelto garantisce infatti un’ottima manovrabilità anche nei passaggi più stretti e meno agevoli e consente di intervenire nei luoghi in cui i mezzi ordinari non riuscirebbero ad arrivare o arriverebbero con difficoltà, come la spiaggia, le strade sterrate o in generale le aree non asfaltate.

Inoltre per definizione le due ruote permettono di spostarsi con maggiore flessibilità nelle strade ad alta densità di traffico, consentendo di raggiungere i luoghi di intervento in minor tempo a garanzia dell’efficienza del servizio.

«Quello per l’acquisto delle moto – dice l’assessore alla Polizia locale Raimondo Baia – è uno degli investimenti sostenuti dall’amministrazione comunale per la dotazione strumentale degli agenti, in modo da metterli nella condizione di svolgere al meglio il loro lavoro e di far fronte al gran numero di interventi che svolgono quotidianamente. L’attività del Comando è infatti in continua evoluzione e tocca tutti i settori del vivere quotidiano, con un aumento di incombenze specie in questo periodo di pandemia».

