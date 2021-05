Urla con discussione piuttosto animata tra fidanzati in strada, arrivano i carabinieri

FALCONARA - Le urla dalla strada, la telefonata ai carabinieri da parte di un residente allarmato. «Correte, c’è una rissa sotto casa mia, si stanno lanciando delle bottiglie».

LEGGI ANCHE:

Parole grosse tra clienti e cameriere per un complimento ad una ragazza: allarme rientrato ma scatta la multa anti Covid per tutti

I militari sono arrivati a sirene spiegate, ma non hanno trovato nessuno, se non due fidanzati che stavano discutendo animatamente. Erano le 23 di giovedì sera.



A contattare le forze dell’ordine è stato un residente di via Nino Bixio, preoccupato per le grida che arrivavano dalla strada. La pattuglia dell’Arma è uscita nella convinzione che si trattasse di una rissa tra più persone. In realtà, secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri, sotto casa del segnalante si stava consumando una lite piuttosto accesa tra un ragazzo e una ragazza per motivi sentimentali. Nessuna traccia di bottiglie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA