Tre colpi di pistola in aria sparati da un’auto in corsa. Perquisita una coppia, denunciata per il possesso di manganelli

FALCONARA - Sono sospettati di aver sparato tre colpi in aria da un’auto in corsa, percorrendo via Flaminia dalle parti della stazione. Pistole e munizioni in casa non ne avevano, ma la coppia di serbi perquisita sabato sera dai carabinieri, dopo la segnalazione di un passante che aveva dato indicazioni sul tipo di auto da cui erano partiti gli spari, avevano comunque qualcosa di proibito da nascondere

LEGGI ANCHE

Ordina uno stock di scarpe spacciandosi per un commerciante, truffatore smascherato e denunciato

Covid, trovato il primo italiano positivo alla nuova variante del virus individuato già in Inghilterra

: due manganelli in ferro lunghi più di 70 cm, che gli sono stati sequestrati.



La chiamata al 112

Per la coppia originaria dell’ex Jugoslavia, residente a Falconara - lui 45 anni, lei 43 - è scattata una denuncia a piede libero per il reato di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. L’allarme era scattato sabato sera poco prima delle 20: un cittadino aveva chiamato al numero di emergenza 112 segnalando l’esplosione in aria di tre colpi, a suo dire di pistola, da un’auto in corsa, proprio all’altezza della stazione ferroviaria. I carabinieri sono accorsi anzitutto per un sopralluogo, che però non consentiva di ritrovare bossoli a terra o rilevare danni a persone o cose.

Poi i militari della Tenenza di Falconara, insieme ai colleghi del Norm di Ancona, si sono messi subito sulle tracce della vettura oggetto della segnalazione (un’Alfa Romeno di cui il cittadino aveva fornito parte della targa) identificando in pochi minuti i potenziali autori della scena da Far west e raggiungendoli nella loro abitazione falconarese. Dalla perquisizione dell’auto sono spuntati due manganelli in ferro, subito sequestrati.

Per la coppia è così scattata la denuncia a piede libero per il possesso delle spranghe: non sono state trovate invece armi da fuoco, ma le indagini continuano per capire se i colpi siano davvero partiti dall’auto della coppia serba. Sono state acquisite le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona della presunta esplosione di colpi per ricostruire la dinamica dei fatti. Forse i colpi sono partiti da una scacciacani, tirati per spaventare qualcuno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA