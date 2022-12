Statale 16 Adriatica sempre chiusa, la riapertura slitta ancora. Caos viabilità in tutta la zona

FALCONARA - Disagi senza fine. Un'odissea che prosegue da ieri mattina con la Statale 16 Adriatica ancora chiusa. Tempi per la definizione dell'operazione che continuano a slittare: l'obiettivo ora è la riapertura tra un'ora ma forse il via libera potrebbe arrivare solo nel primo pomeriggio.

Come previsto sul posto questa mattina alle 7 è arrivata la gru necessaria per riportare alla normalità la situazione con il traffico congestionato anche oggi dopo i mille disagi vissuti dagli automobilisti ieri.

Gli aggiornamenti: via Flaminia intasata in direzione Ancona, più scorrevole invece la marcia verso Senigallia. Adesso ad esempio in uscita dalla Ss 76 per chi arriva dal casello dell'autostrada A14 c'è un chilometro di coda verso Falconara.