FALCONARA - Le temperature salgono, la primavera si avvicina, i falconaresi cominciano a prendere possesso del litorale, a passeggiare sulla spiaggia e gli operatori balneari iniziano a organizzarsi per i mesi estivi. Alcuni cittadini, però, segnalano lo stato di sporcizia e incuria in cui versano i sottopassi che conducono alla spiaggia dai vari quartieri della città. In totale ci sono due sottopassi carrabili, sette pedonali, due a Villanova, uno in prossimità della stazione, uno in via Mameli con ascensore e videosorveglianza, in via Spagnoli, in zona Disco, in via Palombina Vecchia con ascensore.

Gli interventi



L’anno scorso sono stati spesi circa 14mila euro per la pitturazione di 5 sottopassi. Invece il sottopasso pedonale dell’ex passaggio a livello a Villanova è stato ripitturato 5 anni fa con un appalto esterno per un costo di 3000 euro. Alcuni cittadini segnalano la situazione di degrado dei sottopassaggi, con escrementi e rifiuti. «I sottopassi per la spiaggia – spiega l’assessore al decoro Romolo Cipolletti – vengono in genere ritinteggiati e sanificati a pochi giorni dalla riapertura dei primi stabilimenti balneari, a primavera inoltrata, quando ricomincia un utilizzo frequente da parte dei cittadini». «Trattandosi di infrastrutture che si trovano sotto il livello della strada e che si sviluppano anche sotto il tracciato ferroviario - continua Cipolletti -sono spesso soggetti a infiltrazioni d’acqua, specie durante le stagioni più piovose. L’umidità, determinata anche dalla presenza di condotte idriche all’interno dei tunnel, inevitabilmente danneggia l’intonaco».



Ancora l’assessore: «Poiché durante la stagione invernale c’è uno scarso utilizzo dei sottopassi, l’amministrazione comunale ha sempre ritenuto opportuno intervenire quando la frequentazione del litorale si intensifica, anche per risparmiare risorse che potrebbero essere destinate a interventi più urgenti, specie in un momento di difficoltà economica». Nella seduta di giunta di ieri mattina intanto sono stati stanziati i primi 30mila euro per la manutenzione delle spiagge libere in vista dell’avvio della stagione balneare 2023, come spiega l’assessore ai lavori pubblici Valentina Barchiesi.

«Sono previsti la pulizia dei bagni pubblici, le attività di installazione dell’impianto di allertamento della popolazione – dice la Barchiesi - la segnaletica prevista per legge e il livellamento di alcuni tratti di spiaggia libera compromessi dalle mareggiate invernali». Il candidato sindaco Marco Baldassini, nel frattempo, sollecita il comune a ripitturare urgentemente il sottopassaggio pedonale di Villanova in considerazione che si sta intervenendo con modalità similari anche in via VIII Marzo.