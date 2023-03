FALCONARA - Momenti di tensione ieri in tarda mattinata a bordo di un autobus della linea extraurbana che stava coprendo la tratta Ancona-Senigallia e che ha dovuto arrestare la marcia in emergenza per due stranieri fuori controllo che se le stavano dando di santa ragione. Era quasi mezzogiorno e il mezzo stava viaggiando lungo la strada statale 16 Adriatica.

La tensione



Il conducente si è accorto che due passeggeri, entrambi stranieri, stavano litigando animatamente sotto lo sguardo preoccupato delle altre persone presenti a bordo, che non hanno osato dire nulla né intervenire per fortuna. Per un po’ il conducente li ha tenuti sotto controllo tramite le telecamere installate sul mezzo pubblico. Ma quando la situazione è degenerata e tra i due oltre alle urla e agli insulti sono volati anche i pugni, il conducente – temendo per l’incolumità degli altri passeggeri – ha pensato di lanciare l’allarme e chiedere l’intervento delle forze dell’ordine al numero unico di emergenza 112.



Ha dunque bloccato il bus alla prima fermata utile, davanti alla Raffineria Api e con il suo cellulare ha chiamato il 112. Prontamente sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Ancona insieme a un’ambulanza del 118. I due uomini sono stati fatti scendere dal bus e identificati: si tratta di un nigeriano di 43 anni residente a Falconara e un afgano di 36 anni residente ad Ancona.

Entrambi regolari

I due, entrambi regolari sul territorio nazionale (e in possesso del regolare ticket di viaggio) si sarebbero azzuffati per motivi banali, futili. All’arrivo dei Carabinieri temendo conseguenze più gravi per la loro condotta, avevano già calmato gli animi e hanno minimizzato l’accaduto, dichiarando ai militari che si trattava di cosa di poco conto e di non voler sporgere reciprocamente querela. Non hanno inoltre fatto ricorso alle cure dei sanitari poichè le ferite riportate a loro giudizio erano lievi. Pertanto l’ambulanza ha annullato il servizio e fatto rientro in sede, ma questo pit-stop d’emergenza a Falconara ha inevitabilmente provocato dei ritardi nella tabella di marcia dell’autobus, non di certo imputabili all’azienda di trasporti interessata.



Tanta anche la paura tra gli altri passeggeri, per fortuna tutti incolumi grazie, va detto, alla prontezza di riflessi del conducente che ha capito come la situazione stava degenerando ed è intervenuto nel modo più opportuno per tutti. Per i due stranieri fuori controllo, che poi non hanno continuato la corsa e si sono allontanati a piedi, scatterà la denuncia all’autorità giudiziaria per interruzione di pubblico servizio.