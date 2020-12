FALCONARA - Madre e figlia di 13 anni ferite in uno scontro ad un incrocio questa a Falconara. E' successo in via Trento, nelle immediate vicinanze del parco Kennedy. Non si esclude che a provocare l'incidente possa essere stata una mancata precedenza. Tre mezzi del 118 sul posto per trasportare i feriti agli ospedali, le loro condizioni non sono particolarmente gravi.

