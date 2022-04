Il saluto commosso a Gianluca Ballarini sconfitto da un male spietato a soli 52 anni

FALCONARA - Se n’è andato a 52 anni Gianluca Ballarini e i suoi colleghi dell’Ask di Monte San Vito, azienda leader nei sistemi acustici per veicoli, lo ricordano con affetto e malinconia. Da alcuni mesi Gianluca Ballarini lottava con un male spietato: a settembre 2021 era stato in vacanza a Tenerife dove aveva trascorso giorni spensierati.

Nulla lasciava presagire il dramma che sarebbe accaduto pochi mesi dopo. Appena tornato dalla vacanza alle Canarie, Ballarini ha avuto un malore e gli esami hanno confermato l’insorgere del male. Gianluca ha lottato contro quel nemico subdolo: sembrava aver superato le fasi acute, stava meglio. Non era ancora rientrato al lavoro ma progettava di farlo entro poco tempo. E invece il destino gli ha voltato le spalle: alla fine di marzo ha perso la mamma novantenne Mirella e nel giorno di Pasqua anche Gianluca se n’è andato.



«L’amicizia non si perde - sottolinea in un commento la collega Antonella Cavasassi – è spirito che non si cancella, che resta come arricchimento, che vive nei ricordi e nelle emozioni». E ancora: «La tua è stata un’amicizia fatta di entusiasmo generoso, di grande disponibilità, di appassionata condivisione, di serietà, di affetto schietto. Ciao amico mio e grazie, grazie, grazie». La salma è stata tumulata al cimitero di Falconara e in tantissimi in città e tra i colleghi si sono stretti intorno alla moglie Alessandra, al figlio Matteo, alla sorella Loredana, al cognato Giancarlo, ai nipoti Michele ed Elisa.

