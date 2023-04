FALCONARA - Lo hanno ribattezzato il “ladro con il tatuaggio sul collo”. E’ un giovane sui trent’anni, entra in azione in piena notte e sa dove colpire. Ha scelto la notte tra giovedì e venerdì per la sua processione di blitz: ha fatto irruzione in almeno 4 esercizi commerciali di Falconara, in particolare nel quartiere di Case Unrra.

Il ladro, che sembra aver agito da solo, ha iniziato il suo inarrestabile raid all’1,52 quando le telecamere del Penny Market di via Marconi lo hanno immortalato di fronte alla vetrata dell’attigua macelleria Bontà Italiana. Il giovane ha forzato le porte, entrando nel negozio. Fortunatamente non si è accorto che vicino alla porta c’era anche la cassa che conteneva del denaro ed è uscito dala macelleria a mani vuote. Poi però è entrato nel supermercato.

«Dalle telecamere – dice la commessa Francesca - si vede quel ragazzo che entra e cerca subito di portare all’esterno una bicicletta nuova che abbiamo in vendita, poi però si è accorto che non aveva i pedali montati». Il particolare potrebbe far supporre che il ladro non avesse un’auto per scappare nelle vicinanze perché altrimenti avrebbe potuto caricare sul veicolo sia la bici che altri prodotti. «E’ rientrato nel supermercato e ha forzato e aperto un cassetto, convinto forse che contenesse del denaro, ma in realtà non c’era - continua la commessa -. Ha rovistato all’interno del Penny Market per una decina di minuti per poi andarsene senza rubare altro».

La dipendente del supermercato rivela un particolare significativo. «Dalle immagini delle telecamere sembra che il ladro possa essere lo stesso che si è reso protagonista di altri colpi, ad esempio in una pizzeria di Jesi: indossava la stessa maglia, i medesimi pantaloni della tuta». Sta di fatto che il ladro era solo all’inizio del suo raid perché poco dopo ha cercato di fare irruzione nel vicino McDonald’s dove ha tentato, invano, di forzare le porte d’ingresso. Il giovane ha proseguito la sua performance lungo via Marconi e si è presentato all’Omar Caffè dove ha trovato ciò che cercava: i soldi. «Ha rubato circa 100 euro dal registratore di cassa – dice Vittorio Emili, il titolare – sono soldi che lasciamo per la mattina presto quando c’è bisogno di dare il resto ai clienti per le colazioni». Anche la videosorveglianza del bar ha ripreso il ladro che ha agito a volto scoperto.



«Dalle immagini si vede che alle 2,15 si è presentato davanti al locale, si guardava intorno, sbirciava all’interno, ha fatto un giro per controllare. Poi ha aperto un finestrone che era probabilmente accostato tanto che non è scattato l’allarme - racconta Emili -. Il ladro si è subito diretto alla cassa e ha trovato i soldi. Ha un tatuaggio molto evidente sulla parte sinistra del collo e altri sulle mani, è pure un po’ calvo. Ha anche mangiato un cioccolatino – chiosa Emili – preoccupandosi pure di mettere a posto la confezione». I titolari degli esercizi presi di mira dal ladro si sono ritrovati dai carabinieri per sporgere denuncia. Tutti gli indizi - specie il tatuaggio sul collo - fanno pensare che il ladro sia lo stesso che nelle scorse settimane ha svaligiato diversi chalet del lungomare di Marina di Montemarciano e di Marzocca: se davvero è lui, evidentemente le denunce dei carabinieri (l’ultima a inizio febbraio) non sono bastate a fermarlo.