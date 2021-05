Pestaggio tra ragazzi nel sottopasso della stazione ferroviaria: giovane inseguito e preso a pugni dal branco

FALCONARA - Urla, ragazzi che si rincorrono, tanti contro uno, finché la “preda” viene raggiunta, circondata e presa a cali e pugni. Un blitz da spedizione punitiva, quello a cui hanno assistito sabato sera intorno alle 21 alcuni passeggeri scesi alla stazione di Falconara dal treno appena arrivato da Bologna, mentre camminavano nel sottopasso diretti verso l’uscita.

«Abbiamo sentito gridare e il rumore di passi di corsa - racconta una di loro -. Io e un altro viaggiatore ci siamo voltati vedendo un giovane che scappava inseguito da un gruppo di ragazzi, molto giovani, forse qualcuno anche minorenne. L’hanno raggiunto e picchiato, poi si sono dileguati. Nessuno sembrava ferito in modo serio, ma è stata una scena davvero brutta».



I passeggeri, spaventati, per non essere coinvolti sono risaliti da una scalina che porta su un’altra banchina, cercando di avvisare il personale della Polfer, ma a quell’ora la postazione era chiusa.

Allora hanno trovato riparo nella sala controllo della stazione, dove il personale li ha fatti entrare e ha avvisato le forze dell’ordine. Ma in pochi minuti i giovani protagonisti dell’aggressione - tra cui c’erano anche delle ragazze - sono ripartiti, a bordo di un altro treno.

