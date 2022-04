FALCONARA - In sella alla sua bici stava percorrendo via dell'Aeroporto a Falconara quando per cause ancora in fase di accertamento è volata a terra. Momenti di terrore per una donna di 56 anni immediatamente soccorsa dalla Croce Gialla e dall'automedica ed è stata portata a causa di un forte trauma facciale in codice rosso all'ospedlae di Torrette.

Ultimo aggiornamento: 17:59

