Va a fare una passeggiata in spiaggia e si sente male: momenti di paura per una donna

FALCONARA - Era andata a fare una passeggiata in spiaggia ma quando si è trovata all'altezza del sottopasso di via Goito una donna di 70 anni si è improvvisamente sentita male. Immediata la richiesta di soccorso da parte di alcune amiche della donna e di altre persone che approfittando della bella giornata stavano camminando in spiaggia. Stabilizzata sul posto grazie all'intervento di Croce Gialla e automedica la donna è stata poi portata all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità per tutti gli accertamenti del caso.

LEGGI ANCHE:

​Riapre il Mamamia, blitz dei carabinieri: cinque giovani trovati senza Green pass, multa da 400 euro per ognuno

© RIPRODUZIONE RISERVATA