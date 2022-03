Ancora cantieri sulla Flaminia, strada chiusa dalle 7.30 alle 18. I lavori a Falconara si spostano

FALCONARA - Si sposta a nord il cantiere sulla Flaminia dove sono in corso lavori di asfaltatura, prosegue la chiusura (parziale) della strada con conseguente consiglio di utilizzare la Variante per evitare problemi di traffico. Il cronoprogramma dei lavori sulla Flaminia a Falconara sta proseguendo: i lavori, per una lunghezza complessiva di 2,7 chilometri e del costo di 1 milione e 340mila euro, sono iniziati il 7 febbraio e si concluderanno in 5 mesi.

Sono infatti in retta di arrivo i lavori del primo e secondo lotto dei quattro complessivi. Sono partiti nella mattinata di oggi, lunedì 21 marzo, i lavori conclusivi per il rifacimento di via Flaminia, nel tratto compreso tra il confine con Ancona e l’incrocio con via degli Spagnoli. Completato il rifacimento del sottofondo stradale gli operai hanno provveduto a stendere il primo strato d’asfalto, la cosiddetta rasatura, per rendere liscia la superficie stradale. Seguirà la stesura di un secondo e definitivo tappetto di asfalto. L’intervento si concluderà nel giro di pochi giorni.

L’asfaltatura interesserà la carreggiata e i parcheggi sul lato monte, mentre sul lato mare la pavimentazione dello spazio destinato alla sosta è stata realizzata in calcestruzzo drenante, che permetterà alla pioggia di penetrare nel terreno. Questa soluzione tecnica, che ha interessato anche il parcheggio del Disco, consente di alleggerire il sistema fognario per attenuare il fenomeno degli sversamenti a mare. Per questo il Comune di Falconara ha ottenuto un finanziamento di 500mila euro di Viva Servizi, impegnata a progettare soluzioni per limitare l’entrata in funzione degli scolmatori lungo la spiaggia.

Dalla prossima settimana il cantiere per il rifacimento di via Flaminia si sposterà nella zona centrale di Falconara, nel tratto compreso tra via Spagnoli e via Baldelli. Anche per questo nuovo lotto la strada resterà transitabile in direzione sud (da Senigallia verso Ancona) per tutti i veicoli. In direzione nord sarà consentita la circolazione sulla Flaminia solo ai mezzi di emergenza e a quelli del trasporto pubblico, attraverso l’utilizzo di movieri che regoleranno il senso unico alternato, supportati dagli agenti della polizia locale che faranno invertire la marcia a tutti i veicoli in difetto.

I veicoli che viaggeranno verso nord (in direzione Senigallia) per spostamenti limitati al territorio comunale saranno deviati all’altezza di via Spagnoli verso via Bixio, parallela a via Flaminia, oppure potranno proseguire fino a via della Repubblica o verso Falconara Alta.

I lavori, e di conseguenza la parziale chiusura della Flaminia, si svolgeranno dalle 7.30 alle 18.30. Nel tratto interessato dai cantieri sarà vietata la sosta su entrambi i lati della strada.

Ultimo aggiornamento: 17:44

