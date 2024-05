Uomo trovato morto in un lago di sangue nel sottopasso ferroviario a Falconara

FALCONARA - Tragedia nel primo pomeriggio di oggi in via Baldelli, a Falconara. Un uomo anziano è stato trovato morto nel sottopasso ferroviario: era in un lago di sangue. Inutili i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori dell'automedica della Croce Gialla di Falconara, dell'ambulanza dell'Avis di Montemarciano e tre pattuglie dei carabinieri. L'ipotesi prevalente è che l'anziano sia rovinosamente caduto, battendo la testa. Le indagini sono in corso.