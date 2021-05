In lacrime per Maurizio Gasparoni, una vita spesa con la divisa da arbitro: oggi l'ultimo saluto

FALCONARA - Questa volta non è stato lui a fischiare la fine della partita. Maurizio Gasparoni se n’è andato a 78 anni ma da qualche tempo una malattia neurologica lo aveva minato. Era apprezzato per la sua attività prima di arbitro e poi di osservatore arbitrale e molto conosciuto nell’ambiente sportivo di Ancona e del territorio.

LEGGI ANCHE:

Polizia locale, arriva l'etilometro. In programma controlli mirati: chi sarà positivo sarà sottoposto all'alcoltest

Ad Ancona era nato e, anche se abitava a Falconara con la famiglia e la moglie Eugenia, era anconetano dentro. La sua vita lavorativa l’ha spesa come rappresentante della storica ditta di liquori Stock fondata a Trieste ma la sua vera passione era l’arbitraggio di calcio. Si era fatto stimare nelle Marche ma come osservatore degli arbitri della CAN D aveva girato tutti i campi d’Italia facendosi sempre apprezzare. E’ stato anche presidente della sezione AIA di Ancona ed ha cresciuto tanti direttori di gara giovanissimi che lo ricordano con affetto per la sua precisione e dedizione. Era stato tra i fondatori del Milan Club di Ancona. In tanti ricordano la trasferta in aereo nel 1989 a Barcellona per la finale di Coppa dei Campioni tra il Milan e la Steaua Bucarest. Maurizio Gasparoni faceva parte anche della cooperativa dei campeggiatori di Portonovo.

«Ha lottato 10 lunghi anni – ricorda il figlio Ezio – per vedere riconosciuti i diritti della cooperativa chiusa per un decennio. Era un uomo generoso e altruista, sempre disponibile per gli altri, faceva tutto per tutti. Era carismatico e molto appassionato, una guida e un allenatore per i ragazzi che si apprestavano a diventare arbitri, uno sportivo vero. Oltre allo sport dedicava tanto tempo a noi figli e ai suoi adorati nipoti». Gasparoni lascia la moglie Eugenia, i figli Ezio, Cristiano e Cristiana, le nuore Maria Antonietta e Barbara, il genero Mirco, i nipoti, la sorella Amorvena. La camera ardente è allestita presso la casa funeraria Pieroni in via Marconi 112, il funerale si celebra oggi alle ore 10 presso la chiesa parrocchiale del S.S. Rosario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA