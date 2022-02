Fiumesino, una strada da paura. Auto fuori controllo sfonda il recinto dell’Api, residenti svegliati dal botto

FALCONARA - Un incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze per l’uomo che era alla guida di una Citroen Picasso, avvenuto alle 5 di ieri mattina nel tratto di strada statale 16 di fronte alla raffineria Api, riapre il dibattito sulla sicurezza della Flaminia nel quartiere di Fiumesino e Villanova.

Molti residenti, che giovedì scorso avevano vissuto un’ora d’ansia per l’incendio nella raffineria, sono stati svegliati intorno alle 5 di domenica dalle sirene di ambulanze del 118 e vigili del fuoco, intervenirew per soccorrere un cinquantenne che era alla guida dell’auto, uscita di strada distruggendo parte della recinzione della raffineria e finendo con la sua Picasso proprio all’interno dell’Api.



Colpo di sonno

Le cause dell’incidente stradale sono ancora al vaglio della polizia stradale che è intervenuta per i rilievi del caso. Sembra che il conducente della Picasso abbia avuto un colpo di sonno e improvvisamente l’auto che guidava è sbandata ed è uscita di strada proprio in prossimità della raffineria, abbattendo alcuni metri della recinzione che delimita l’Api. L’uomo è stato estratto e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette: le sue condizioni non sono apparse gravi ai soccorritori anche se il 50enne lamentava traumi non gravi. La polizia dovrebbe averlo sottoposto anche a un test sul tasso alcolico del sangue.

«Ci ha svegliati un botto – dice Matteo Romanucci che risiede nella zona – ed abbiamo visto la macchina che aveva divelto la recinzione ed era ferma all’interno della raffineria. Ogni giorno o quasi in questa zona accade qualcosa di preoccupante, basti pensare all’incidente mortale che ha causato la morte della tunisina madre di 4 figli». L’amministrazione comunale si è fatta carico del problema ed ha coinvolto l’Anas per migliorare la situazione della viabilità a Villanova e Fiumesino. «Creeremo attraversamenti pedonali illuminati e serviti da un semaforo pedonale – ha detto il sindaco – oltre ad un progetto predisposto dall’Erap per la ristrutturazione del condominio di case popolari. E’ previsto un investimento di un milione di euro».

