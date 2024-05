FALCONARA Un’edizione da record. Falcomics ha chiuso ieri toccando la soglia delle 235mila presenze in tre giorni. Questo il dato rilasciato da Leg, Live Emotion Group, che ha organizzato il festival dedicato al mondo comics, al fumetto e alla cultura del pop. È stato un successo, un tripudio di colori che ha accompagnato il centro di Falconara, tra stand, musica e cosplayer arrivati da tutta Italia.

APPROFONDIMENTI IL CORTEO Fondazione Ospedale Salesi, quasi 400 moto per i bambini ricoverati. Il grande cuore dei centauri 2 Wheels 4 Benefit IL CORDOGLIO Addio alla pittrice Anna Grossi, guidava l’associazione Il Capricorno a Corinaldo. Nel 2002 la morte sospetta del figlio Giovanni a Malta

Si sono contati 35mila visitatori nella prima giornata, saliti a 90mila nella seconda (quella del concerto di Cristina d’Avena con i Gem Boy al Parco Kennedy) e arrivati a 110mila ieri, ultima giornata dal festival, la cui area è passata da 60mila mq dello scorso anno agli 84mila di questa edizione. Imponenti anche gli altri numeri: oltre 100 eventi in tre giorni, 13 aree tematiche e più di 100 ospiti totali.



Le voci



La soddisfazione della sindaca Stefania Signorini: «Ogni anno i risultati di Falcomics riescono a sorprendere, perché puntualmente superano le aspettative. È stato così anche per FalComics 2024 e la soddisfazione è doppia: mai come in questa edizione il festival è riuscito a coinvolgere tutta la città, portando Falconara alla ribalta nazionale». Il tema 2024 era Open Mind, la capacità di accostarsi alla realtà senza pregiudizi. Ancora la sindaca: «L'aspetto che più mi inorgoglisce è la reazione di tanti falconaresi, che mi scrivono o mi fermano per strada per complimentarsi e per sottolineare come la città in questi giorni sia stata più viva che mai».

Il direttore artistico Gianluca Del Carlo: «Questa terza edizione di Falcomics (organizzata da Leg, ndr) consegna alla città un festival più solido e maturo, un evento che sta prendendo sempre più consapevolezza delle proprie potenzialità e del percorso di miglioramento necessario per rispondere alla fiducia che il pubblico ha voluto dimostrare».



Anche ieri, fin dalla mattina, via Bixio e piazza Mazzini sono state prese d’assalto. Tutti alla ricerca del gadget perfetto o della foto ricordo con i protagonisti degli anime o dei supereroi preferiti. «Stupore e gratitudine - ha detto Sandro Giacomelli di Leg - vanno a tutti i partner che stanno credendo in noi e in questo mondo dedicato alla cultura pop, area di entertainment e cultura a cui ci siamo avvicinati come gruppo solo da pochi anni e che stiamo portando avanti insieme al settore live. La presenza di grandi partner ci ha permesso di posizionare Falcomics tra i festival nazionali più importanti in questo ambito».