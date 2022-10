FALCONARA - Discoteche, serate, vestiti alla moda: conduceva una vita un po’ troppo sopra le righe per avere 19 anni ed essere disoccupato. Il fatto che in passato fosse già stato segnalato come assuntore di stupefacenti non deponeva a suo favore.

E quando ha cominciato a tremare e a balbettare quando è stato fermato sotto casa, venerdì sera, mentre passeggiava con passo spedito verso il centro di Falconara, i carabinieri, che lo tenevano sott’occhio da un po’, non hanno avuto dubbi. L’hanno perquisito e dalle tasche del suo giubbetto sono spuntati fuori 16 sacchettini di cocaina (per 33 grammi) pronti per essere spacciati, oltre a una spessa mazzetta di banconote per circa mille euro. Troppi, per non approfondire la cosa.

La perquisizione

E allora, i militari della stazione di Falconara hanno deciso di salire a casa del giovane pusher, convinti che nascondesse altra droga. Come volevasi dimostrare, nella sua camera da letto, tra i vestiti, erano custoditi altri 25 grammi di “bamba” suddividi in quattro pezzi, oltre a un bilancino di precisione e tutto il materiale abitualmente utilizzato per confezionare le dosi. In definitiva, il 19enne è stato pizzicato con più di mezz’etto di cocaina pronta da vendere agli amici in cerca di sballo per il weekend. Con tutto quello stupefacente avrebbe guadagnato almeno 5mila euro.



Inevitabilmente ai polsi del giovane spacciatore, incensurato, sono scattate le manette. L’arresto operato dai carabinieri della stazione di Falconara è stato convalidato ieri mattina in tribunale: il giudice ha disposto per lui i domiciliari in attesa del processo.