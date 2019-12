«Non voglio più peccare». E il clochard consegna ai carabinieri due coltelli, denunciato

FALCONARA - Ieri pomeriggio, una pattuglia della Tenenza Carabinieri di Falconara Marittima è intervenuta nei pressi della stazione ferroviaria, dove era stata segnalata un’accesa discussione tra due uomini. Giunti sul posto e trovato solo uno dei litiganti, non appena si appurava che si era trattato di un semplice diverbio, i militari si sono visti avvicinare da un senzatetto in evidente stato di agitazione. «Non voglio più peccare» ha urlato ai militari e nel contempo ha estratto dalle tasche della giubba due grossi coltelli appuntiti - uno da 32 e l’altro da 20 centimetri - porgendoli ai Carabinieri in segno di resa.



Gli operatori, seppure increduli, hanno immediatamente bloccato il soggetto per agire in sicurezza, constatando che lo stesso non portava null'altro addosso all'infuori degli utensili che aveva appena consegnato. Da controlli più approfonditi, l'uomo, un 58enne originario di Nuoro e senza fissa dimora, risultava gravato da numerosissimi precedenti giudiziari e di polizia, molti dei quali legati proprio al possesso di armi od oggetti atti ad offendere. Pur non avendo di fatto mai dimostrato delle condotte violente verso gli altri e sebbene l'uomo avesse spontaneamente consegnato i coltelli ai militari, lo stesso è stato comunque denunciato a piede libero per il porto abusivo oltreché proposto per l'allontanamento dal Comune di Falconara Marittima per tre anni. Ultimo aggiornamento: 10:50