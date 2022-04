Botte al barista e spaccio in strada: girava in piazza, il tunisino ora sarà rimpatriato

FALCONARA - Era già stato protagonista nel novembre del 2015 di una violenta aggressione al titolare di un noto pub di via Nino Bixio, nel centro della città, ed aveva all’attivo diverse condanne per possesso e spaccio di stupefacenti, il tunisino quarantenne fermato giovedì in tarda mattinata dai carabinieri della tenenza di Falconara che è stato poi accompagnato dai militari al centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria in Roma.



Giovedì scorso, in tarda mattinata, in piazza Mazzini a Falconara i militari della tenenza falconarese hanno notato il quarantenne tunisino e lo hanno riconosciuto nell’autore dell’aggressione ai danni del titolare del Barrio Gringo, locale molto conosciuto di via Bixio nel centro urbano falconarese. Lo straniero, che è stato protagonista di parecchi procedimenti per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato avvistato dai carabinieri in un angolo di piazza Mazzini, come se fosse in attesa di incontrare qualcuno. Sembrava essere particolarmente preoccupato, si girava continuamente per osservare chi arrivasse nella piazza, guardava con circospezione le strade di accesso al centro urbano e proprio il suo comportamento particolare e non trasparente ha indotto i militari ad avvicinarsi per controllarlo.

La reazione che il tunisino ha avuto alla vista della pattuglia ha convinto i militari ad attuare il controllo e ad avvicinarsi al quarantenne che ha cominciato improvvisamente ad affrettarsi a passo spedito verso la stazione ferroviaria, per poi imboccare il sottopassaggio corrispondente e dirigersi velocemente sulla vicina spiaggia. Il tunisino è stato rapidamente raggiunto sul litorale dai carabinieri della tenenza locale guidati dal Ten. Michele Ognissanti ed è stato sottoposto ad un accurato controllo, dal quale è emerso che nel febbraio scorso, il tunisino era stato colpito dall’ordine di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Questore di Nuoro. Prima di allora l’uomo aveva scontato circa due anni di reclusione presso la casa circondariale di Arbus, in provincia del Sud Sardegna, per un’aggressione consumatasi nel novembre del 2015 ai danni del titolare del Barrio Gringo, un pub del centro di Falconara.

Il titolare del locale, dopo aver redarguito lo straniero ed un suo connazionale sorprendendoli ad urinare sulla strada nei pressi del pub, era stato violentemente aggredito dai due tunisini ed aveva riportato anche la frattura di un dito della mano a seguito del lancio di un posacenere in vetro, prelevato dagli stranieri tra quelli posizionati sui tavolini esterni del suo ristorante.



L’episodio aveva suscitato sconcerto e timori nei residenti della zona. Per l’inosservanza all’ordine di espulsione il quarantenne africano è stato denunciato e nel contempo accompagnato coattivamente dai carabinieri della tenenza di Falconara presso il centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria a Roma, dal quale sarà successivamente rimpatriato all’esito delle procedure di espulsione, avviate con la preziosa collaborazione dell’ufficio immigrazione della Questura di Ancona.

