FALCONARA - I tassi di interesse della Banca Centrale Europea creano problemi molto gravi al bilancio comunale, fanno temere tagli ai servizi e fanno aumentare gli oneri per i mutui che l’amministrazione comunale falconarese ha ereditato negli anni scorsi. «Speriamo in un emendamento proposto dall’Associazione nazionale dei comuni italiani – dice un preoccupatissimo Raimondo Mondaini, vicesindaco con delega al bilancio – perché la decisione della Bce fa lievitare di circa un altro milione di euro gli oneri per i mutui che abbiamo ereditato».

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA "Il torrone che fa bene": Il Centro Papa Giovanni XXIII e l'Ancona uniti al Del Conero in nome della solidarietà



Le finanze



A Falconara, quindi, si fa sempre più in salita la strada per far quadrare i conti del bilancio comunale di previsione 2023 e del bilancio pluriennale 2023-2025: a minare gravemente le finanze comunali è il nuovo rialzo dei tassi di interesse, deciso nelle scorse ore dalla Banca centrale europea. Con mutui ereditati dal passato per 50 milioni di euro, l’amministrazione si troverà così a fronteggiare un aumento vertiginoso e incontrollato degli interessi dovuti. «Il rialzo dei tassi di mezzo punto percentuale annunciato dalla Bce – afferma Mondaini - che si aggiunge ai due precedenti rialzi di 0,75 punti ciascuno, fa schizzare alle stelle i costi dei mutui a tasso variabile.

Nel caso del Comune di Falconara questo comporta maggiori oneri per oltre un milione di euro rispetto al 2022, che incideranno sui conti del 2023 e presumibilmente anche negli anni a venire, dato che il ritorno ai livelli del 2021 non avverrà nel breve periodo». Il vicesindaco prosegue: «Il debito residuo ereditato da precedenti amministrazioni comunali ammonta a poco meno di 50 milioni ed è costituito per lo più da mutui a tassi variabili, cosa che ci penalizza. In questo periodo stiamo lavorando al bilancio di previsione del triennio 2023 - 2025 e siamo costretti a rivedere al ribasso numerose voci di spesa, considerato che il pagamento delle rate dei mutui ha natura obbligatoria e non può essere procrastinato».



Il livello



Per evitare tagli eccessivi alla spesa, e quindi ai servizi, l’amministrazione confida nel Parlamento. «Non vogliamo mettere in difficoltà i servizi sociali né tagliare fondi per chi ha bisogno. Stiamo seguendo con attenzione – dice Mondaini - l’iter di un emendamento alla Legge di bilancio proposto dall’Anci, e da noi sollecitato, per la sospensione delle quote capitale dei mutui. Questa eventualità ci consentirebbe di salvaguardare il livello dei servizi riducendo i tagli, specialmente nei settori più sensibili. Speriamo che il Governo presti attenzione a questo tema che coinvolge numerosi enti locali, Comuni e realtà economiche e sociali».