Autovelox di Falconara. Lega e Ugl: «Segnale spostato, impianto irregolare. La conferma è arrivata dall’Anas»

FALCONARA - Lo avevano sostenuto nei mesi scorsi, grazie a un dossier fotografico e agli studi condotti dall’avvocato Donatella Baleani, e oggi quel sospetto si è concretizzato: l’Anas in una risposta alla segreteria regionale Ancona dell’Ugl, ha confermato lo spostamento del segnale “limite di velocità km 70” dal km 289+200 al km 289+010 della strada statale 16 Adriatica, dove è stato ricollocato lo scorso ottobre. Lo spostamento, sostenuto dal consigliere leghista Stefano Caricchio e dalla segretaria provinciale Ugl Anna Grasso, è stato confermato dall’Anas.



«il Comune non ha alcuna competenza sulla segnaletica lungo la Statale - replica però l'amministrazione comunale -. Durante il periodo di funzionamento dell'autovelox il segnale del limite di velocità indicato da Lega e Ugl, lungo il tratto di Statale 16 tra la Caserma Saracini e lo svincolo per Roma in direzione Ancona, è stato sempre posto a più di un km dall'autovelox. Eventuali spostamenti successivi non hanno avuto alcuna rilevanza».