Addio a Franco Gatti, lo storico centralinista del Comune. Era la voce dell’ente, aveva 68 anni

FALCONARA - Il Comune di Falconara piange Franco Gatti, storico coordinatore del centralino e per oltre 20 anni voce dell’ente locale, interfaccia tra i cittadini, gli uffici e gli amministratori. Franco Gatti è scomparso martedì a 68 anni.

Era andato in pensione nel febbraio 2018, dopo aver lavorato per 31 anni per l’ente locale falconarese. Entrato come collaboratore professionale tecnico il 20 ottobre 1987, aveva ricoperto diverse mansioni ma tutti lo hanno conosciuto come voce del Comune di Falconara per il ruolo che ha ricoperto fin dagli anni Novanta, proprio quello di coordinatore del servizio del centralino telefonico comunale.



Sempre cortese, professionale e disponibile, Franco ha guidato anche i colleghi che nel corso degli anni lo hanno affiancato. Lascia un grande vuoto tra familiari, amici ed ex colleghi e a ricordarlo è in particolare il sindaco Stefania Signorini, che ne ha apprezzato le doti umane oltre che professionali e che gli era legata da grande affetto.

