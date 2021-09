Chiusi dentro un box poi avvolto dalle fiamme: muore dilaniato un cane, salvato l'altro

FALCONARA - I Carabinieri Forestali di Ancona nella mattina di oggi, notata una colonna di fumo, si sono recati di iniziativa su un incendio in località Castelferretti nei pressi dell'aeroporto. Appena arrivati hanno notato fiamme che divampavano da un terreno adibito ad orto nel quale era presente un box contenente due cani. Uno di essi risultava deceduto a causa del fuoco, mentre l'altro veniva tratto in salvo grazie anche alla collaborazione di un cittadino. Contattati i vigili del fuoco i militari dapprima tentavano di spegnere le fiamme, poi, giunti sul posto i vigili del fuoco avviavano le indagini per incendio colposo e maltrattamento animali. Si stanno seguendo alcune piste investigative ma al momento vige il segreto istruttorio

