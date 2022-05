Ubriaco urina davanti al Comune e stramazza nell'atrio: 50enne espulso dalla città per due anni

FALCONARA - Il troppo alcol che gli scorreva nel sangue gli toglieva i freni inibitori e lo rendeva protagonista di scene a dir poco indecorose. Aveva utilizzato come un vespasiano l’atrio di palazzo Bianchi, nonostante gli uffici comunali fossero regolarmente aperti e frequentati dai cittadini, che hanno assistito alla scena. Sempre in orario di apertura era crollato privo di sensi davanti al portone dello stesso edificio, in piazza del Municipio a Falconara, in seguito a una sbronza colossale. Episodi che, tra fine aprile e il 12 maggio, sono costati a un 50enne italiano, residente fuori provincia, un provvedimento pesante.



Gli è infatti stato recapitato un foglio di via obbligatorio di due anni: l’uomo non potrà più mettere piede a Falconara fino al 28 maggio 2024. A notificare il provvedimento, emesso nella stessa mattinata di venerdì 27 dal questore Cesare Capocasa, sono stati gli agenti della polizia locale falconarese, che hanno rintracciato il 50enne in centro città.



