Ubriaco quattro volte oltre il limite fa strage di auto in sosta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Un uomo, in preda ai fumi dell’alcool, colpisce tre auto, una di seguito all’altra mentre era alla guida della sua Mercedes. E’ accaduto in via Liguria. L’uomo di origini moldave a bordo della sua Mercedes sarebbe finito contro due Volkswagen, una Polo e una Golf e un Fiat Doblò. L’uomo, un 41enne di origini moldave residente a Falconara, sottoposto all’alcool test dagli agenti della Polizia locale, è risultato positivo evidenziando una concentrazione di alcool nel sangue quattro volte superiore al limite consentito per mettersi alla guida. Patente addio e denuncia.