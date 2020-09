Ubriaco al circolo schiaffeggia un cliente, i carabinieri lo fermano e lui imbratta di feci i muri della cella

FALCONARA - Ubriaco, si intrufola in un circolo di Castelferretti e senza motivo schiaffeggia un avventore. Poi, per cercare di sfuggire al controllo, spintona e insulta i carabinieri. Alla fine, una volta portato in caserma, imbratta i muri della cella con le sue feci. Lo show messo in mostra ieri pomeriggio è costato l’arresto a un 47enne anconetano pluripregiudicato.

All’uomo, che vive in un camper, sono stati contestati i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Accuse che questa mattina lo hanno portato dritto in tribunale. Il giudice Elisa Matricardi ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora in tutta la provincia di Ancona. L’uomo, con ogni probabilità, verrà anche denunciato per deturpamento e imbrattamento del comando della Tenenza dei carabinieri di Falconara, già ieri mattina in fase di sanificazione.

