FALCONARA - Aveva bevuto e anche parecchio il 63enne jesino denunciato e sanzionato per guida in stato di ebbrezza. Si era messo al volante con un tasso di alcol nel sangue oltre tre volte superiore al consentito. Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza al 63enne di Jesi è stato sequestrato e confiscato il veicolo a cui si è aggiunta anche la sospensione della patente che, all’esito del processo, potrà arrivare a 2 anni di sospensione e ad un’ammenda fino a 6 mila euro. L’episodio si è verificato durante i controlli settimanali eseguiti dalla polizia locale di Falconara, guidata dal comandante Luciano Loccioni.

I controlli

Lo jesino, cui è stata riscontrata una concentrazione massima di alcol nel sangue di 1,72 grammi per litro, è uno degli automobilisti incappati nei controlli stradali della polizia locale di Falconara. Nei guai sono finiti quattro automobilisti. A uno che guidava l’automobile con una patente revocata è stata elevata dai vigili urbani una multa di ben 3333 euro. Il comando falconarese anche nel pomeriggio di sabato 12 novembre scorso ha inviato in servizio sulle strade e le vie cittadine, sia del centro urbano che delle frazioni, due ulteriori pattuglie, composte da quattro agenti e un ufficiale, con l’obiettivo prioritario di vigilare sulla condotta delle persone al volante e di prevenire incidenti.

I posti di controllo sono stati allestiti in particolare nelle località di Castelferretti e Villanova ed hanno permesso di fermare circa 70 veicoli e verificare i documenti degli automobilisti e dei mezzi. Tra le altre multe sanzionate quella elevata ad un conducente che guidava con la patente revocata e che dovrà pagare 3333 euro. Chiaramente è anche scattato il fermo del veicolo. Non ha avuto miglior sorte un automobilista che guidava un mezzo senza assicurazione, anche lui sanzionato con un’ammenda di 866 euro e con la decurtazione di 5 punti della patente. Anche in questo circostanza il veicolo è stato sequestrato. Un altro automobilista è stato sanzionato per 121 euro perché trovato alla guida di un veicolo senza revisione. L’auto è stata sospesa dalla circolazione. I controlli sono stati programmati con cadenza settimanale per vigilare sulla sicurezza stradale e sanzionare eventuali comportamenti scorretti, come il mancato uso delle cinture di sicurezza, l’utilizzo del telefonino alla guida, condotte in violazione delle indicazioni stradali e in generale delle norme del codice della strada. Recentemente il comandante Loccioni aveva evidenziato l’attività capillare della polizia locale.



La guardia alta

«Da gennaio a fine ottobre – aveva detto Loccioni – sono stati 170 gli incidenti rilevati lungo le strade cittadine, contro i 236 accaduti nell’intero 2021. Per il mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini sono state elevate 150 multe nel 2022, contro le 26 del 2021. Prima di quello di questi giorni erano stati 12 gli automobilisti sanzionati per guida in stato di ebbrezza, contro i 2 nel 2021. Le sanzioni per l’uso di cellulari alla guida sono passate dalle 27 dell’intero 2021 alle 33 del 2022, quelle per la mancata revisione dei veicoli 142 nel 2022 contro le 20 del 2021, quelle per la mancanza di assicurazione sono più che raddoppiate, passando dalle 47 del 2021 a 97 di quest’anno».