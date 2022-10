FALCONARA - Venerdì ad alto tasso alcolico quello appena trascorso a Falconara, ma che ha rischiato di degenerare quando un uomo, italiano sui 45 anni, completamente ubriaco, ha iniziato a dare in escandescenze. E’ successo nei pressi di un bar-ristorante situato lungo la via Flaminia.

L’uomo, residente in zona, era fuori di sé per via dell’abuso etilico e stava dando in escandescenze, arrecando disturbo alle persone presenti davanti a un locale e ai passanti. Un atteggiamento fuori controllo, tipico di chi è sotto l’effetto dei fumi dell’alcol e non si rende conto di cosa sta facendo e del disagio che sta arrecando.

Un atteggiamento molesto, tanto che alcuni dei clienti, stanchi di dover sopportare le urla e le parole sconnesse di quell’uomo fuori di sé, hanno allertato i carabinieri chiedendo il loro intervento e temendo che la situazione potesse in qualche modo degenerare.

L'allarme al 112

L’allarme al numero unico 112 è scattato venerdì sera verso le 22,30 nei pressi del locale non lontano dalla stazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Ancona insieme a un’ambulanza della Croce Gialla. In attesa dei militari, intanto i sanitari avevano fatto salire l’uomo in ambulanza, lo hanno sedato e tranquillizzato. All’arrivo degli uomini dell’Arma, non ha opposto resistenza e si è fatto accompagnare al Pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette dove ha smaltito la sbornia e i suoi postumi. Nonostante lo stato confusionale, sembra che l’uomo non abbia danneggiato il locale né usato violenza contro gli avventori che si trovavano a chiacchiere e bere all’esterno.

La situazione, grazie al tempestivo intervento dei carabinieri e dei sanitari, è tornata ben presto alla normalità, ma resta altissima l’attenzione delle forze dell’ordine specie durante i fine settimana per contrastare fenomeni di ubriachezza molesta e per prevenire e reprimere condotte scorrette alla guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti.