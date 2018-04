Tutte le notti dal 16 al 30 aprile chiude la Statale 16: come fare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Nell’ambito dei lavori urgenti per il ripristino della pavimentazione stradale della variante SS 16 Ancona-Falconara il traffico notturno sarà deviato verso le strade provinciali e comunali alternative. Il provvedimento scatterà lunedì 16 aprile e l’ultimo pezzo della variante e di conseguenza i due svincoli, in entrata e in uscita, per Falconara saranno chiusi al traffico veicolare dalle 20,30 alle 6,30, tutti le notti fino al 30 prossimo aprile.In particolare per i veicoli provenienti da Ancona sarà obbligo, superata la Caffetteria, uscire verso la direzione Roma e utilizzare per raggiungere Falconara o proseguire per Pesaro, l’uscita Chiaravalle, in corrispondenza del casello autostradale. Poi per chi volesse entrare a Falconara è suggerito come alternativo il percorso su via del Consorzio-via Marconi. Per chi va invece verso Pesaro il percorso suggerito è di attraversare Chiaravalle e utilizzare la via Clementina per rimboccare la strada adriatica. In senso contrario per chi proviene da Pesaro è obbligo svoltare in via Clementina in corrispondenza del Castello della Rocca Priora e, proseguendo attraverso Chiaravalle, seguire le indicazioni per il porto. Per chi invece proviene da Falconara è obbligatorio proseguire su via Marconi e svoltare su via del Consorzio per arrivare all’ingresso Chiaravalle della superstrada. Tale modifica alla viabilità è stata disposta dall’Anas per ragioni di sicurezza stradale. .