FALCONARA - Era ricercato per droga e aggressione in un pub: i carabinieri lo riconoscono per la strada, arrestato ed espulso. Nella tarda mattinata di ieri, i militari di Falconara hanno notato un tunisino 40enne in piazza Mazzini riconoscendolo quale l’autore di una passata aggressione ai danni del titolare di un noto pub del centro falconarese.

Lo straniero, che annovera diversi procedimenti per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato avvistato dai carabinieri in un angolo della piazza, come in attesa di qualcuno da incontrare. Ed è stato proprio il suo comportamento successivo a scaturire il controllo, ovvero la reazione avuta alla vista della pattuglia, quando ha cominciato improvvisamente ad affrettarsi a passo spedito verso la stazione ferroviaria, per poi imboccare il sottopasso. È stato così raggiunto sull’arenile e sottoposto ad accurato controllo dal quale è emerso che lo stesso, nel febbraio scorso, era stato colpito dall’ordine di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Questore di Nuoro; prima di allora l’uomo aveva scontato circa due anni presso la Casa di Reclusione di Arbus, per un’aggressione consumatasi nel novembre del 2015 ai danni del titolare di un pub. Per l’inosservanza all’ordine di espulsione lo straniero è stato denunciato e nel contempo accompagnato coattivamente dai Carabinieri di Falconara presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Ponte Galeria (Roma), dal quale sarà successivamente rimpatriato.

APPROFONDIMENTI SAN BENEDETTO Una ragazza di 26 anni trovata in spiaggia in stato di ipotermia e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA